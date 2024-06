Valbrevenna. Intervento in località Carsi in Valbrevenna per un ragazzo di 27 anni, genovese, che, durante una gita con gli amici, è stato colto da attacco epilettico.

Il giovane è svenuto procurandosi anche una ferita al volto. Immediati i soccorsi con sul posto la pubblica assistenza locale, i vigili del fuoco di Busalla e il soccorso alpino e speleologico Liguria.

