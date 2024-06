Bilancio positivo per Cibi… Amo in Val di Vara

Due giorni importanti e significativi per Cibi…Amo. Ricette dal mondo per un Mondo Migliore. Alunni, genitori, dirigenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Follo e Calice al Cornoviglio, il libro curato dall’Insegnante Daniela Scattina e edito dall’L’Aquilone.

Il libro, risultato finale di un progetto scolastico, coltivato per quattro anni scolastici e poi, ancora cresciuto per un altro anno grazie alle interviste a produttori locali e viticoltori, a Filippo Zangani Presidente di Consorzio tutela, valorizzazione e promozione dei vini della Spezia e al presidente Cia, Alessandro Ferrante.

Un libro nato con finalità di accoglienza di che proviene da paesi lontani con la speranza di una vita migliore e poi ampliatosi armonicamente fino a diventare espressione e valorizzazione del territorio, dando voce a che vive il territorio.

Un libro in cui sono raccolte oltre cento “ricette del cuore” donate dalle famiglie di alunni provenienti da diversi paesi del mondo, da Paesi europei e dalle diverse Regioni italiane. In numero corposo sono “le ricette dell’affetto” che rappresentano tutti i Comuni della nostra Provincia, La Spezia. Nelle ricette si ha avuto cura di consigliare e quindi incentivare “prodotti tradizionali” coltivati in alcuni Comuni spezzini. Molte ricette vedono l’abbinamento consigliato di vini o all’oli dei produttori intervistati.

Cibi…Amo, venerdì 28 giugno ha visto la luce all’Albergo Diffuso della “Firenze della Lunigiana”, luogo scelto per essere stata la sede, già nel 1470, della prima stamperia italiana, grazie a Jacopo da Fivizzano e anche per la collaborazione della dinamica Ornella Mondini.

Ieri, Cibi…Amo ha avuto la sua prima uscita in Val di Vara a Carro. Esso è stato accolto nel mulino di Travo, a cui la grande forza di volontà, la grande determinazione e l’animo sognatore di Silvia e Maurizio Canessa hanno ridato seconda vita. “I mulini narrano dell’operatività delle famiglie contadine e sono i custodi di antichi saperi della vita vissuta nelle campagne della Val di Vara”, sostiene Maurizio

L’evento ha goduto del patrocinio gratuito delle Ass.ni: Mulino di Travo, Castanicoltori del Levante Ligure, Federcasalinghe, L’aquilone Casa Editrice, Consorzio Il Cigno e della Pro Loco “N. Paganini”.

La presentazione di Cibi…Amo, che poteva essere sottotono per la contemporanea partita di calcio Italia Svizzera, visto quanto questo sport goda di elevato interesse in Italia, ha invece richiamato un pubblico di alto livello e molto interessato. L’entusiasmo di Silvia e Maurizio che hanno dato ospitalità a Cibi…Amo per un giorno e che lo hanno accolto in casa loro, come si conviene ad ospite di riguardo, è stato ampiamente ripagato da un nutrito pubblico.

La creatura non solo è stata abbracciata con calore dalla coppia, ma farà parte della loro famiglia a pieno titolo: alcune pagine sono loro dedicate perché fanno menzione della loro farina di castagne pluripremiata a livello nazionale. Infatti, nel capitolo dedicato alle ricette dei Comuni della nostra Provincia, sotto la voce Carro, troviamo la ricetta, donata da una bimba celiaca, del Castagnaccio, che per meglio apprezzarlo è stato consigliato dal sommelier della Coop. I Castelli di Bolano, di gustarla con un calice di fresco Sor Bignei.

Il Sindaco Ezio Firenze, il Vice Sindaco con delega al Turismo, Cultura e Servizi Scolastici, Giovanni Garibotti; il precedente Sindaco e attuale consigliere Antonio Solari, hanno tenuto a battesimo Cibi…Amo e lo hanno pregiato con la loro partecipazione fermandosi fino al termine. Un grandissimo riconoscimento sia per Daniela Scattina che per l’opera.

La presidente della Pro Loco “N. Paganini” Antonella Sivori, ha anche lei valorizzato la presentazione con la sua presenza. Lo scopo delle Pro Loco è proprio quello di promuovere e valorizzare quanto amministrazioni e associazioni del territorio mettono in programma, di vario genere, per il bene della comunità.

Maurizio Canessa, padrone di casa impeccabile si è messo generosamente a disposizione facendo conoscere ogni particolare del proprio mulino. Con garbo, precisione e simpatia ha saputo coinvolgere tutti, anche i più giovani. Ha dato il suo tempo ed il tempo ha sempre grande valore.

Tanti e pertinenti gli interventi, che hanno contribuito ad arricchire sulla conoscenza del territorio e a far conoscere al meglio il libro. Ogni intervento era intervallato da brevi letture del testo e commenti da parte dell’insegnante Daniela Scattina.

Il presidente del Consorzio Il Cigno, Silvano Zaccone è intervenuto, con grande modestia ma preziosa competenza, spiegando la genesi dei grani Mentana e Avanzi3-23, semi ritrovati a fatica, rivalorizzati e ricoltivati ma, dandoci la possibilità di gustare nuovamente sapori e profumi mai dimenticati. Naturalmente, la verve di Silvano Zaccone ha catalizzando l’attenzione dei presenti.

Nel libro, alla voce Bolano, si cita il pane cotto nel forno a legna secondo la ricetta della Signora Giuseppina la mamma di Sonia Casabianca, che panifica utilizzando la farina del grano Mentana coltivato dal Consorzio di Bolano, utilizzando lievito di Birra. Il pane di Sonia rievoca sapori lontani nel tempo e profumi a cui non siamo ormai più abituati ma che ricerchiamo come tesori inestimabili.

Sotto la voce Rocchetta di Vara, invece, una ricetta sviluppata dalla dott.ssa Giulia Ferrari, esperta di lievito madre. La sua ricetta prevede utilizzo di farina del grano Avanzi 3-23, prodotta dall’Az. Sarecchio di Rocchetta di Vara con lievito madre. Se ne consiglia l’abbinamento con l’Intraprendente di Cà du Ferrà.

La giovane Adelaide Fanetti ha proseguito la presentazione motivando l’illustrazione creata per la copertina di Cibi…Amo: tutte le popolazioni si cibano di piatti diversi, in base a prodotti del luogo e tradizioni, motivo per cui è importante conoscerci anche nelle nostre differenze culturali. Solo con la conoscenza e il reciproco rispetto possiamo pensare di costruire Mondo Migliore.

La sorella Hannelore ha coinvolto il pubblico grazie alla sua “ricetta dell’affetto” di origine Walser e alla simulazione di utilizzo delle piastre in ghisa utilizzate per l’esecuzione delle Micce di cui si consiglia l’abbinamento con il vino Bonazolae di Cà du Ferrà.

Tra il pubblico Alberto Rossi della Pro Loco di Pignone, Sonia Opici e Maria Rita Persello, responsabili degli “Orti in condotta”; Angela Marciò del CIF e promotrice di eventi per conto del Comune di Brugnato; Aldo Righetti animatore di tanti eventi patrocinati dalla Pro Loco di Beverino e finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del borgo di Baracelli.

Una cosa è certa “Cibi…Amo. Ricette dal mondo per un Mondo Migliore. Alunni, genitori, dirigenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Follo e Calice al Cornoviglio” dalla Lunigiana alla Val di Vara ha ricevuto l’accoglienza più bella che potesse immaginare, pertanto ringrazia tutti i partecipanti e quanti sono intervenuti, affrontando anche molti km, con un abbraccio grande quanto un Mondo d’Amore.

