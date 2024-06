Paura a Sarzana. Un giovane trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia dopo una caduta dalle mura della fortezza Firmafede, in Piazza della Cittadella poco dopo le 2.30 del mattino. Stando a quanto appreso dalle forze dell’ordine si è trattata di una caduta accidentale dalle mura, luogo molto frequentato dai più giovani nelle calde serate estive. Il ragazzo sporgendosi e cadendo si sarebbe procurato una serie di fratture. Sul posto sono intervenute Delta 2, la Pubblica assistenza di Sarzana che hanno provveduto a stabilizzare il giovane per poi trasportarlo, in codice rosso, in Pronto soccorso alla Spezia. Alla fortezza è arrivata anche la Polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso. Un episodio analogo si era verificato circa quattro anni fa, a maggio, quando un altro ragazzo cadde nel fossato e venne trasportato in ospedale.

L’articolo Cade dalle mura della fortezza Firmafede a Sarzana: giovane portato d’urgenza in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com