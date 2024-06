Una porzione di cornicione di un palazzo tra Piazza Martiri e Via Gori a Sarzana si è schiantata a terra, senza provocare feriti. E’ quanto accaduto nella giornata di oggi e sul posto sono intervenute le autorità preposte per mettere in sicurezza l’area adiacente alla banca. La zona è stata transennata e delimitata dal nastro rosso in attesa della rimozione dei calcinacci.

