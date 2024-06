Calcio, Savona: da domani sarà “1907 Fbc”, sul mercato idee Salis e Signori

Sui social del Città di Savona da qualche giorno è in corso il countdown più atteso per i sostenitori biancoblù. Domani è il 1^ luglio, data che corrisponde all’apertura ufficiale della nuova stagione. Dopo un anno di assenza, classifiche e risultati ufficiali rivedranno tra le squadre in corsa lo storico logo del Savona 1907 Fbc.

La società è anche al lavoro per allestire una rosa che possa fino alla fine giocarsi la vittoria del campionato e raggiungere l’obiettivo promozione. Alcune conferme importanti sono già arrivate: il portiere Bova, i difensori Apicella, Fancellu e Incorvaia e l’attaccante Romano.

