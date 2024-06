Genova. Fumogeni, tamburi e slogan della battaglia pro Palestina durante il corteo del 30 giugno di Genova Antifascista. La manifestazione è andata in scena tra il tardo pomeriggio e la serata di questa domenica nelle vie del centro.

Il corteo, piuttosto partecipato, ha seguito di due giorni quello di Anpi e Cgil. Partito da Caricamento, si è snodato tra via Gramsci, via Delle Fontane, le gallerie fino a Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre e piazza De Ferrari.

» leggi tutto su www.genova24.it