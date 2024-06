Da Savona a Ibiza: due giovani Dj hanno portato la loro festa “Attitude” a livelli internazionali

Savona/Ibiza. Twenty Six e Hotel Dieu, due giovani DJ di Savona, hanno portato la loro festa “Attitude” a livelli internazionali, ottenendo una residenza in uno dei migliori mini club di Ibiza: il Tantra.

Attitude non è semplicemente una festa, ma La festa. Questa è la dimostrazione che la costanza, la voglia di emergere e il desiderio di fare bene spesso ripagano.

La festa “Attitude” è nata a Savona, dove Twenty Six e Hotel Dieu hanno organizzato i loro primi eventi in varie location della provincia. Questi eventi, caratterizzati da una forte passione per la musica elettronica e un’atmosfera unica, hanno rapidamente guadagnato popolarità, attirando un pubblico sempre più ampio.

