Dolore a Ceparana per la morte dell’imprenditore Aldo Cecchetti

Un lutto profondo ha colpito la comunità di Ceparana per la morte dell’imprenditore 59enne Aldo Cecchetti. L’uomo è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a Monsagrati in provincia di Lucca. Cecchetti stava partecipando a un evento calcistico benefico dedicato alla memoria di Luca Giannecchini, un operaio venuto a mancare lo scorso 21 marzo per un grave incidente sul lavoro.

Cecchetti, orginario del borgo della bassa Val di Vara in provincia della Spezia, da tempo si era trasferito nel Lucchese dove portava avanti la sua attività di imprenditore nel settore nautico. Appresa la notizia della sua dipartita sono stati numerosi i messaggi di cordoglio di quanti lo hanno apprezzato e conosciuto.

