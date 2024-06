I luoghi della musica compie trent’anni, il calendario è pronto!

La XXX edizione del Festival provinciale “I luoghi della musica” 2024 prenderà il via martedì 16 luglio e si concluderà domenica 18 agosto.

L’organizzazione del Festival è stata curata come sempre da 4 tra le più significative Associazioni Musicali della Provincia: l’associazione musicale “Il Pianoforte” nel ruolo di capofila, il Gruppo Strumentale Hyperion, l’Associazione “Amici della Musica” di Sarzana e la Società dei concerti Onlus della Spezia.

Il Festival è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando “Cultura plurale e sostenibile”. Il Festival comprenderà 15 spettacoli che si svolgeranno in 13 comuni della Provincia della Spezia (Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso al Mare, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano e Vernazza).

Il cartellone de “I Luoghi della Musica” è ormai un punto di riferimento sia per la popolazione locale che per i flussi turistici e contiene, come ogni anno, spettacoli dedicati a vari generi musicali: musica classica, lirica, etnica, jazz, tango, folk, musiche da film, pop, rock, musica/recitazione e canzone d’autore con lo scopo di portare in tutto il territorio, attraverso un unico progetto, la cultura musicale.

L’obiettivo è quello di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza, proponendo eventi di elevata qualità artistica in paesi e borghi della provincia spezzina, anche quelli lontani dai tradizionali flussi turistici, creando un collegamento tra l’entroterra e la costa.

Il Festival propone un vasto programma che si svolgerà in suggestive location (Piazze, Castelli, Chiese, Cortili, Sagrati, Giardini, Lungomari) e sarà realizzato in egual misura da artisti affermati a livello nazionale ed internazionale (come il noto attore e regista Enzo Decaro, la cantautrice e compositrice Patrizia Cirulli, il Quartetto K, il chitarrista e polistrumentista Marcello Peghin, il Quartetto Se.Go.Vi.O, i cantanti Carlos Habiague e Biljana Stojkowska, il chitarrista Claudio Piastra, il Sator Duo, il bandoneonista Fabrizio Colombo, il Trio Rewind, la violinista Manuela Matis, l’arpista Floraleda Sacchi, il gruppo Abba Dream ed artisti del nostro territorio ligure con all’attivo un’intensa attività artistica (l’attore e regista Graziano Cesarotti, il Quartetto Apuano, il cantante e chitarrista Michele Codeglia, il cantante e bassista Fabio D’Andrea, il batterista Riccardo Codeglia, il tastierista Antonio Antognetti, il Trio Pop, il chitarrista Nicola Mioli, l’Ensemble Hyperion).

Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia virtuosa degli enti, privati e pubblici, che hanno sostenuto il Festival, come la Fondazione Carispezia, l’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, i 13 Comuni della nostra Provincia con le loro Pro Loco, Coop Liguria e il patrocinio della Provincia della Spezia.

Il programma generale del Festival è consultabile sul sito: https://iluoghidellamusica.onweb.it/it oppure sulla pagina facebook iluoghidellamusica.

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito, salvo diverse indicazioni, fino ad esaurimento posti.

Prenotazioni per i concerti a pagamento a La Spezia presso il Castello San Giorgio (11 e 17 agosto): prenotazionildm@gmail.com oppure 3792779796 (anche sms e/o whatsapp).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com