Il corpo di Thomas ci chiede di non voltarci

Le venticinque coltellate che domenica scorsa hanno ucciso Christopher Thomas Luciani in un parco a pochi passi dal lungomare di Pescara non sono state sferrate per recuperare un debito di appena 240 euro. No, il motivo per cui due sedicenni hanno ucciso un loro coetaneo è un altro. Il giudice che ha disposto il carcere per i due ragazzi lo ha riassunto così: desideravano “provocare sofferenza e uccidere un essere umano”. Volevano “cagionare sofferenza e morte”. Dopo pochi minuti i due indagati sono andati a fare il bagno. Nello stabilimento balneare viene scattata una foto, neppure un’ora dopo il delitto. Si vede uno dei due indagati, in spiaggia, in posa: sguardo fiero e il pugno chiuso sul petto. Un selfie dopo l’omicidio, dopo aver fatto insieme al complice “battute scherzose e irridenti verso la vittima”, come dirà un testimone. Tutta la compagnia, sia i ragazzi che dopo avrebbero denunciato sia quelli che sono rimasti in silenzio, sapevano che il corpo di Thomas era rimasto tra le sterpaglie, ma “siamo andati in tranquillità al mare”, spiegano. “Non abbiamo pensato a chiamare nessuno, né polizia né ambulanza”, è il loro racconto. Nessuno ha mosso un dito. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto. I Tik Tok degli indagati e dei ragazzi che hanno assistito all’assassinio sono allucinanti: droga, alcool, pugnali, insulti ai clochard…

Perché questa totale assenza di umanità?

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com