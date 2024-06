Intervento nella notte sull’isola Palmaria per un’anziana donna ha avuto un problema di salute. I fatti risalgono alle 23 di ieri sera quando una turista ottantenne che alloggiava sull’isola, nella zona del Pozzale, ha presentato un serio problema vascolare. Di li a poco sono stati mobilitati i militi della Croce rossa del Muggiano e la Capitaneria di Porto. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso che alla donna venissero prestate le prime cure. Di li a poco è stata accompagnata sull’imbarcazione messa a disposizione della Guardia costiera e assieme ai militi soccorritori ha raggiunto La Spezia per poi essere trasportata all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, in codice giallo.

L’articolo Intervento nella notte al Pozzale: anziana ricoverata in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com