“Mare sottosopra”, colori infiniti e forme indefinite in mostra al castello di San Terenzo

E’ stata inaugurata sabato 29 giugno nel castello di San Terenzo, e sarà visitabile sino al 14 luglio, la mostra “Mare sottosopra” di Stefania Langfelder. L’esposizione è composta da una ventina di tele astratte che ricordano il mare, che sia sopra che sotto ha colori infiniti e forme indefinite.

Il progetto espositivo presenta due tele figurative degli inizi dell’esperienza pittorica dell’artista, seguono venti tele ad olio di varie dimensioni e di recente produzione. Si tratta di quadri informali caratterizzati da forme indefinite e colori ridondanti, esagerati e pieni. Sono suggestioni piuttosto che illustrazioni. Sono segni, forme aspecifiche e astratte create da gesti istintivi, da colpi di colore dati con la spatola, trascinata, a volte sfiorando la tela altre in maniera più pesante e decisa. Non c’è un concetto o un soggetto definito in fase di processo creativo e I’ osservatore ha libera interpretazione; in questo contesto così marino e con I’ incipit dei figurativi che rappresentano il mare, ecco che ciò potrebbe condizionarci il pensiero, si percepiscono informe fluttuanti a creare un insieme vivo e armonico di qualsiasi elemento del mare sotto, pesci, alghe mosse dalla corrente, filamenti, rocce; oppure sopra, il moto delle onde, i flussi e riflessi policromi.

