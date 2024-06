Si è riunito nei giorni scorsi a Roma il nuovo consiglio nazionale dell’Azione cattolica italiana. Il consiglio ha provveduto ad eleggere i responsabili del consiglio di presidenza dell’associazione, dopo la riconferma come presidente nazionale di Giuseppe Notarstefano, dell’arcidiocesi di Palermo. La riconferma era avvenuta lo scorso 23 maggio in seno al consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. Nel consiglio nazionale di Azione cattolica nel nuovo triennio ci sono anche due spezzini. Ne fanno parte infatti Silvia Orlandini, quale rappresentante per il settore Giovani, e Gian Lorenzo Boracchia, in qualità di delegato regionale per la Liguria. Entrambi provengono dalla parrocchia della cattedrale di Cristo Re nella città della Spezia.

L’articolo Orlandini e Boracchia, due spezzini nel consiglio nazionale dell’Azione cattolica proviene da Città della Spezia.

