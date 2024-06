Sabato a Montale di Levanto un concerto di musiche barocche

Un concerto di musiche barocche avrà luogo sabato prossimo alle 21.15, nella pieve di San Siro a Montale di Levanto, con il titolo di “Sulle corde di Euterpe: violino, tiorba e clavicembalo in dialogo, nell’Italia del Barocco”. Suoneranno Michela Puca al violino, Emanuele Pugliese alla tiorba e Marco Montanelli al clavicembalo ed organo. Euterpe, come è noto, era nella mitologia greca la musa della musica, mentre la tiorba è un antico strumento musicale in forma di liuto. Il concerto, cui tutti sono invitati, è organizzato dall’associazione spezzina “Nuovo Cammino”, che destinerà il ricavato all’impegno ormai di lunga data a sostegno delle attività di formazione professionale in India curate dalle suore Luigine, nello stato di Orissa. Collaborano inoltre il priorato diocesano delle confraternite, il gruppo vocale Musica Nova e il Lions club, mentre il comune di Levanto ha dato il suo patrocinio. Un bus navetta partirà alle 20.45 da Levanto, in via Jacopo da Levanto (presso l’ufficio postale) per raggiungere Montale.

