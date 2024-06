Sicurezza, Fratelli d’Italia ha illustrato il pacchetto in discussione alle Camere: “Meloni ha cambiato approccio: serve concretezza”

Il ddl Sicurezza in fase di discussione in Parlamento è stato l’occasione per Fratelli d’Italia per fare il punto sul tema a livelli locale e non solo. Venerdì sera, infatti, gli esponenti locali del partito e gli amministratori eletti nei Comuni della provincia si sono ritrovati nell’auditorium della Mediateca “S. Fregoso” per approfondire il disegno di legge insieme alla vicecapogruppo a Montecitorio Augusta Montaruli, che è anche relatrice del provvedimento.

“Chiamandola norma anti Gandhi – ha spiegato facendo riferimento a uno dei punti in discussione – la sinistra vorrebbe proteggere chi ostacola la libertà altrui con manifestazioni che non sono oggetto di alcun preavviso e quindi fuori dalle regole della nostra democrazia. La libertà di manifestazione è sempre garantita con il solo limite che non può violare la libertà altrui. Non garantito fino ad oggi era il cittadino che si imbatteva in iniziative di cui non si era dato preavviso, prevaricatrici, con una inaccettabile compressione della sua libertà. A quel cittadino che subisce una prepotenza ogni qualvolta altri scambiano il diritto a manifestare con quello di fare ciò che si vuole senza curarsi degli altri in termini di diritti e di ordine pubblico guarda il pacchetto sicurezza del Governo Meloni che è al vaglio della commissione affari costituzionali della Camera. Non esiste una norma anti Gandhi quindi, perché Gandhi non sarebbe mai stato dalla parte della prepotenza. Staniamo quindi la prima fake news montata dalla sinistra ed è per questo che ci impegnano nel raccontare in ogni città quello che sta facendo il governo Meloni in termini di sicurezza”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com