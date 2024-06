“Un mare di discorsi” a Porto Venere con Nicola Gratteri: “Intercettazioni e separazione delle carriere sono falsi problemi”

“Mi sono costruito la vita per guardare tutti negli occhi e dire sempre quello che penso. La cosa più bella del mio lavoro è che io sono soggetto soltanto alla legge e posso permettermi il lusso, anche davanti a capi di Stato, di guardare tutti in faccia e dirgli che stanno sbagliando, senza problemi”. Così Nicola Gratteri, Procuratore delle Repubblica di Napoli e protagonista di alcune delle più importanti operazioni contro la ‘Ndrangheta, intervenuto ieri sera nella tappa di Porto Venere del festival itinerante “Un mare di discorsi”. In una piazza San Pietro gremita ma blindata, costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, Gratteri – che ormai da 35 anni vive sotto scorta – ha toccato alcuni temi di strettissima attualità ed altri legati al suo ultimo volume “Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta”, rispondendo – dopo l’introduzione della sindaca Francesca Sturlese – alle domande di Dario Vergassola la cui ironia ha strappato anche qualche sorriso all’impeccabile simbolo della lotta alle mafie.

