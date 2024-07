A Cairo il giuramento degli allievi del 183° corso di Polizia penitenziaria

Cairo Montenotte. Cerimonia solenne, questa mattina alla Scuola di Polizia Penitenziaria, per il giuramento degli allievi del 183° corso. Per l’occasione era presente Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, che ha reso noto che con la conclusione del corso entrano finalmente in servizio 1704 nuovi agenti negli Istituti penitenziari italiani.

“I nuovi 1704 agenti contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un’iniezione di forze nuove che daranno sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti”, dice il sottosegretario Delmastro che porge “ai nuovi Agenti il mio più sincero augurio affinché svolgano il loro dovere nel migliore dei modi, con l’orgoglio di essere parte viva del grande Corpo di Polizia Penitenziaria“.

