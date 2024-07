Alberto Imparato porta a San Terenzo la sua “anima ligure”

In Sala CarGià Galleria d’Arte vernissage venerdì 5 luglio alle 18:15 per la personale di pittura “Anima Ligure” dell’artista spezzino Alberto Imparato che apre la XIV Stagione in Arte di Sala CarGià Galleria d’arte. ”Particolarmente attesa la mostra di Imparato, pittore raffinato e sensibile che spicca per l’estrema riconoscibilità stilistica – afferma Ezia Di Capua, curatrice della mostra e della pagina critica -. La tecnica impiegata a tratti lenticolare e le tematiche affrontate dimostrano uno studio e un’investigazione approfonditi, sviluppati tra le pieghe della realtà e della psiche, mossi da un’esigenza emotiva viscerale, Da sempre attratto, affascinato e ispirato dalla bellezza del territorio ligure, dalle estensioni panoramiche e dalle viste ampie, ritrae i paesaggi nella loro grandiosità, maestosità e suggestiva bellezza. approfondimenti in Sala CarGià Blog cliccando qui. La mostra è inserita nel progetto di Promozione d’arte, cultura e spettacolo di Sala Culturale CarGià a cura di Ezia Di Capua che quest’anno ha il patrocinio della Prefettura della Spezia, del Comune di Lerici, della Proloco di San Terenzo e di Sala Culturale CarGià. La mostra terminerà il 12 luglio A chiudere il vernissage: Aperitivo in Arte.

