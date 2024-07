Assoluti, Peracchini fa i complimenti per l’organizzazione: “Per la città lo sport è priorità”

In archivio i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera, per la prima volta nella loro lunga storia ospitati alla Spezia. Una due giorni che ha visto la città al centro dello sport italiano visto che gli atleti in gara non solo si giocavano il tricolore, ma anche la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. Per la Spezia e il centro sportivo “Montagna” era la prima volta: “Un banco di prova importante – ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini nel commento di fine manifestazione -, che richiedeva un alto livello di preparazione e organizzazione, livello che i nostri dipendenti sono stati perfettamente in grado di raggiungere: dai lavori pubblici, che nei mesi scorsi hanno seguito gli interventi al campo sportivo per renderlo un impianto unico e tra i pochi in Italia in grado di ospitare manifestazioni di livello nazionale e internazionale, all’ufficio sport per la perfetta organizzazione, in sinergia con la Fidal e l’Atletica Spezia Duferco, oltre alla mobilità e alla sicurezza che hanno lavorato in questi giorni impegnativi”. Peracchini traccia la linea presente e futura: “Questa manifestazione ha dato un segnale significativo, ovvero che per la Spezia lo sport è una priorità, sulla quale stiamo continuando a investire risorse per nuovi impianti e per aumentare la qualità di quelli esistenti, affinché sempre più spezzini raggiungano risultati importanti, oltre a promuovere l’attività fisica e i benefici che porta. Rivolgo i migliori auguri agli atleti spezzini per il loro futuro e a coloro che hanno partecipato alle competizioni da tutta Italia, nella speranza che i risultati ottenuti alla Spezia siano di buon auspicio per conquistare il primo premio nelle prossime Olimpiadi”.

