Attivo un bus navetta per le esequie di Gianni Guarascio

Domani, martedì 2 Luglio, in occasione delle esequie di Gianni Guarascio, tragicamente scomparso per un incidente sul lavoro, è stato proclamato il lutto cittadino ad Ameglia. La salma giungerà intorno alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Vincenzo Martire. Per agevolare l’accesso al centro storico, dalle ore 14.30 sarà previsto un servizio di Bus Navetta dal parcheggio dei giardini del Cafaggio reso possibile dai ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

L’articolo Omaggio del Propeller Club Port of La Spezia and Marina di Carrara al marmo delle Apuane proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com