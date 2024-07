Camogli: “Un cane per amico”, i vincitori del concorso per le scuoleee

Da Sonia Gentoso, presidente dell’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli APS

Il prossimo 16 agosto si svolgerà a San Rocco di Camogli (Genova) la 63ª edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane.

Come ogni anno, a partire dal 2007, nel corso della manifestazione oltre ad essere presentate le storie dei cani che si sono distinti per atti di eroismo, fedeltà e le storie delle persone che hanno compiuto gesti di bontà in favore dei cani, vengono premiati anche i ragazzi che hanno partecipato con disegni e componimenti al concorso “Un cane per amico”.

