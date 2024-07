Chiavari: aperte le celebrazioni in onore della Madonna dell’Orto

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi

Si sono aperte le Solennità di Nostra Signora dell’Orto, patrona della Diocesi. Stamane l’offerta dei fiori a Maria in Cattedrale, dove nel pomeriggio il Vescovo ha presieduto la Celebrazione eucaristica. Questa sera alle 21:00 la preghiera dei Primi Vespri sarà presieduta dal vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti. Domattina alle 6:00 la Santa Messa in memoria dell’apparizione sarà presieduta da mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara.

Si allega l’omelia tenuta questo pomeriggio in Cattedrale da mons. Devasini.

