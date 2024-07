Corruzione, Lupi incontra Toti: “Dal Riesame auspichiamo scelta di equilibrio”

Genova. Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi nella sua abitazione di Ameglia, dove si trova agli arresti domiciliari a seguito dell’inchiesta della Procura di Genova sulla corruzione, l’ On Maurizio Lupi, Capogruppo della forza politica “Noi Moderati” e il Vice-capogruppo On. Pino Bicchielli, come responsabili del Gruppo Parlamentare cui fa riferimento, alla Camera dei Deputati, la Lista Toti Liguria e di cui Toti Presiede il Consiglio Nazionale del Partito.

Come riferisce il suo difensore di fiducia Stefano Savi “Al centro del colloquio tra il Presidente e i Parlamentari – ha riferito Toti- la necessità di ritrovare al più presto un equilibrio tra le esigenze della inchiesta e quelle del Governo della Regione, organo di rango Costituzionale. Un tema centrale per tutta la politica, dal momento che le misure cautelari e la conseguente sospensione della Presidenza eletta dai cittadini non possono, prolungate a tempo indeterminato, configurarsi come una decadenza di fatto dall’incarico, vietata dalla legge stessa. Pertanto il Presidente Toti, in piena sintonia con gli interlocutori, ha auspicato che al più presto si arrivi ad una soluzione di equilibrio tra le varie esigenze. Soluzione che, in analoghi casi precedenti, e’ stata trovata”.

» leggi tutto su www.genova24.it