Crisi del vetro, sinergia di intenti al tavolo organizzato dai Comuni di Carcare, Altare e Dego

Carcare. “Quali sono gli aiuti concreti da mettere in campo per il comparto del vetro?”. Questo il quesito che il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, in collaborazione con i “colleghi” di Altare, Roberto Briano, e Dego, Franco Siri, ha posto a politici, sindacati, istituzioni e vertici aziendali durante il tavolo di confronto organizzato sul tema delle difficoltà che sta vivendo il settore.

Per il presidente di ANCI Pierluigi Vinai “gli amministratori locali sopportano ora più che mai difficoltà notevoli. Occorre puntare su una Strategia nazionale delle aree interne per difendere e rilanciare le aziende sul territorio. ANCI può accompagnare i Comuni nella ricerca di finanziamenti per far sì che ci sia un miglioramento anche sul piano di progetti come la Green Communities. Il vetro è un patrimonio che va salvaguardato, con radici storiche e culturali”

Alessandro Berta, direttore di Unione Industriali Savona, evidenzia come il problema maggiore lo vivano le “aziende energivore, che pagano costi altissimi per l’emissione di Co2, ma anche le infrastrutture sono troppo carenti. Industria in Val Bormida e vetro sono inscindibili: il comparto ha un momento commerciale di difficoltà in Italia e in Europa, dove occorre lavorare sulla Transizione energetica. Strade, ferrovie, digitale e tensione elettrica sono i nei più accentuati che bloccano lo sviluppo della filiera”.

