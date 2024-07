Gabbiani aggressivi, decine di richieste di intervento a Genova. Enpa: “È il periodo, difendono i piccoli”

Genova. Le richieste di intervento sono decine ogni giorno, gli ‘incidenti’ sempre più frequenti: pezzi di focaccia o pane ‘rubati’ dalle mani, pranzi all’aperto interrotti da incursioni, comportamenti che riescono a suscitare un filo di timore. I gabbiani sono, loro malgrado, tra i protagonisti di questa estate 2024, caratterizzata anche da un meteo fortemente instabile. Uccelli che dovrebbero popolare principalmente la costa, ma che sono sempre più numerosi anche in città. Con tutte le conseguenze che questo ‘spostamento’ comporta.

La stagione estiva è infatti quella in cui i giovani gabbiani, ormai cresciuti, lasciano il nido. Non sono più pulcini indifesi, ma animali pronti a spiccare il volo, ancora inesperti. Accade spesso, quindi, che si lascino cadere dai nidi per toccare il suolo e fare prove di volo, irrobustendo zampe e ali. Se sulla costa, però, finirebbero sulle spiagge, in città finiscono per atterrare in strade, piazze, cortili o giardini, dove restano per qualche giorno in attesa di volare. E i malcapitati esseri umani che vi interagiscono forzatamente finiscono per essere presi di mira dai genitori che sorvegliano i giovani e il territorio.

» leggi tutto su www.genova24.it