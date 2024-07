I “Liguri Apuani” di Carlo Bacci al Fourteen ArTellaro

Dal prossimo 6 luglio, a partire dalle 19, per due settimane (il termine è fissato al 21 luglio), Fourteen ArTellaro ospita “Liguri Apuani” di Carlo Bacci, rassegna a cura di Guido Ferrari. “Accetto con piacere l’invito per tornare allo spazio Fourteenartellaro, spazio che inaugurai otto anni fa con il mio Schiacciapensieri, nella rassegna Itai Doshin (diversi corpi stessa mente), curata da Guido Ferrari”. Itai Doshin (diversi corpi stessa mente) è il principio di armonia e unità che permette alle persone di realizzare insieme qualsiasi scopo tenendo conto dell’importanza dell’individualità e delle differenze tra loro. Nel mondo dell’arte le differenze di personalità e di espressione degli artisti (diversi corpi) che condividono l’ideale di creare bellezza, riflessione, amozione, azione (stessa mente) contribuiscono non solo a farci osservare in modo diverso dal solito la realtà che circonda ma anche a renderla migliore, allargando i nostri orizzonti e aprendo le nostre menti.

I liguri Apuani di Carlo Bacci

“Nella vetrina dello spazio Fourteen ArTellaro dal 6 Luglio al 21 Luglio ci sarà la coppia dei miei Liguri Apuani, che in questa sede vanno a rappresentare la parte femminile e maschile che abitano in ognuno di noi. Trovo ispirazione e forza sempre dalle nostre radici, i nostri antenati che hanno vissuto, combattuto e difeso una lingua di terra, non definita dalle cartine geografiche, che si estende dal mar Ligure all’Appennino Tosco Emiliano alle Alpi Apuane. Zappe, forconi, vanghe e pennati sono i protagonisti, oggetti della tradizione contadina, da sempre presenti nelle mie opere, consumati dall’usura e dal tempo passano da oggetto a soggetto in una sorta di suggestione fanciullesca, evocando le statue Stele della Lunigiana”.

