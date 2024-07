“Il giovane caimano” e “Un oscuro delitto. La Spezia 1940”: due presentazioni in pochi giorni alla Liberi tutti

Doppio appuntamento con le presentazioni alla libreria Liberi tutti di Via Tommaseo. Venerdì 5 luglio alle 18.30 sarà il momento del libro “Il giovane caimano” di Domenico Varipapa (NNE).

Rino ha quindici anni e non esce più di casa: dopo un umiliante scherzo in piscina, diventa un hikikomori. Di notte si rifugia nei giochi online e nelle video­chat, con il nickname “Caimano” e la maschera di Berlusconi, il grande nemico del nonno. Il vecchio pensa che Rino abbia il malocchio, e in punto di morte si fa promettere che tornerà in Calabria per farselo togliere. Il ragazzo decide di partire per porgere al nonno l’ultimo omaggio: seppellire la sua gamba finta nel mare che tanto amava. Inizia così un viaggio verso sud, in cui Rino si ritrova in compagnia di Gaetano, che si fa chiamare Richie Rich e sogna di fare soldi a palate; poi di Massimo, un ragazzo con la sindrome di Asperger; e infine di Margherita, cosplayer di manga giapponesi e suo grande amore. Le loro picaresche avventure attirano l’attenzione dei media e diventano virali, trasformando un gruppo di ragazzini allo sbando, mascherati da Berlusconi, in una piccola famiglia che reclama: “Potere ai giovani”. “Il giovane caimano” è un’esuberante storia di crescita, che racconta il senso di inadeguatezza, la paura del fallimento e il desiderio di ribellione dell’adolescenza. Con umorismo ed empatia, Domenico Varipapa svela come l’amicizia più pura abbia il potere di liberare e di infondere il coraggio di vivere nel mondo.

Questo libro è per chi con un joystick tra le mani si trasforma in un cecchino infallibile, per chi considera “Tre uomini e una gamba” un film di culto, per chi ha ereditato le buffe manie dei nonni, e per chi sa che una semplice carezza sulle spalle ha il potere magico di curare ogni dolore.

Lunedì 8 luglio alle 18 toccherà alla presentazione del nuovo libro di Marco Della Croce, “Un oscuro delitto. La Spezia 1940. Un’altra indagine per il commissario De Santis” (Fratelli Frilli Editori).

