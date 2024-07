Numeri pari per il compleanno del Maestro di pugilato Tito Rodinetti

Per chi non conosce Tito Rodinetti, possiamo dire che è stato uno dei più famosi pugili spezzini e, senza dubbio, uno dei più anziani maestri di pugilato riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana, ancora in attività. Dopo essere stato più volte campione ligure dilettanti, dopo 28 incontri e 18 vittorie, passa al professionismo, come peso welter nel 1958 e all’esordio batte subito Gianni Ciravolo alla Spezia, nella sua carriera professionistica disputò 22 incontri, epiche le sue “battaglie” contro forti atleti di oltralpe.

Nel 1963 cessa l’attività agonistica e si dedica anima e corpo all’insegnamento. Dalla sua fucina escono validi atleti e campioni tra cui il peso massimo Giorgio Bambini, peso massimo, quattro volte campione italiano, e medaglia di Bronzo alle Olimpiadi del 1968, ma poi Remo Costa, Nando Bianchi, Gianni Scarpati, Walter Dolcelli, Marco Menini, Stefano Vallerini, Daniele Ciuccio, Massimiliano Bertolini, Paolo Landi, Alessandro Padoan, Canonici Antonello, e tantissimi altri per gli uomini e Lara Bertolini per le donne. Per meriti sportivi, ha ricevuto la medaglia d’argento dal Comune della Spezia nel 1983, nel 2005 la medaglia di bronzo del CONI e il titolo di maestro di pugilato e la stella al merito sportivo nel 2007.

