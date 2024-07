Omaggio del Propeller Club Port of La Spezia and Marina di Carrara al marmo delle Apuane

Scelta simbolica quella del Propeller Club Port of La Spezia and Marina di Carrara quella del magnifico e suggestivo luogo della Cava Lazzareschi, nel cuore delle Alpi Apuane, raggiungibile da Colonnata, per il meeting sociale. Scelta tesa a rafforzare i legami di amicizia e di condivisione tra le due comunità, della Spezia e di Marina di Carrara, unite nello stesso Sistema del Mar Ligure Orientale.

La Cava Lazzareschi è una cava a cielo aperto situata ad oltre 800 metri sul livello del mare da dove si gode una vista mozzafiato sul Porto di Marina di Carrara e sul litorale apuano e per confrontarsi su un tema della serata solo apparentemente inusuale per gli imprenditori e i professionisti dell’economia portuale e logistica: “Il Mare visto da un osservatorio speciale: la Cava Romana di Fossacava”.

