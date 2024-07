Porti liguri, i sindacati: “Luglio caldo sulle banchine, scongiurare l’attacco al contratto collettivo”

Liguria. Sarà un mese di luglio caldo quello sulle banchine dei porti della Liguria con uno sciopero alle porte, anche se è in corso una trattativa serrata, e con un’inchiesta in Liguria che rischia di rallentare opere e processi.

Uil e Uiltrasporti sono in allarme: “Le controparti propongono risorse insufficienti per il recupero del potere d’acquisto perso in questi anni dai lavoratori e una normativa inadeguata. Inoltre, ci sono ancora troppi incidenti sul lavoro nei porti italiani dove si continua a morire. Adesso basta! Lo avevamo detto a Genova lo scorso 5 aprile alla manifestazione nazionale dei porti e lo ribadiamo oggi – si legge in una nota – dopo sei mesi di trattativa siamo ancora lontani dal rinnovo del contrattato nazionale di lavoro dei porti scaduto a dicembre”.

