Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

In occasione della festa Patronale di N.S. di Montallegro a Rapallo, in programma il prossimo mercoledì 3 luglio, Trenitalia, su richiesta della Regione Liguria, allestirà due treni straordinari: uno nel tardo pomeriggio e l’altro notturno per consentire un afflusso e un deflusso più agevole delle migliaia di persone che arriveranno in città per le celebrazioni.

» leggi tutto su www.levantenews.it