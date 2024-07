Rapallo: prima ordinanza di Ricci: la sicurezza durante le “Feste di Luglio”

Prima ordinanza a firma della neoeletta sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, riguarda la sicurezza durante le “Feste di Luglio” in onore alla Patrona , la Madonna di M0ntallegro. Di seguito il testo dell’atto amministrativo che convoca Centro operativo comunale, lo stesso organismo che gestisce le allerte rosse e arancioni:

***

Premesso che nei giorni uno, due e tre di luglio 2024 avranno luogo a Rapallo spettacoli pirotecnici

nel quadro dei festeggiamenti in onore della Madonna di Montallegro;

Considerato :

 il cospicuo afflusso di pedoni e turisti che impegneranno l’area della manifestazione;

 le rilevanti modifiche viabili che interesseranno la Città di Rapallo, di cui alle ordinanze n.

25 e 26/2024, in concomitanza delle ulteriori chiusure stradali, che potrebbero comportare

difficoltà di transito dei mezzi di soccorso;

 le necessità di dover, quindi, garantire pronta assistenza alla popolazione in caso di criticità

attraverso l’attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C. quale misura

precauzionale, con la presenza al suo interno delle Funzioni previste per l’assistenza alla

popolazione e la corretta comunicazione in relazione agli eventuali profili di rischio ed al

fine di velocizzare e ottimizzare la conseguente risposta del sistema locale di emergenza;

Dato atto, pertanto, che tale attivazione si sostanzierà nel presidio del territorio da parte dei

volontari di Protezione Civile a supporto degli organi di Polizia e dei Vigili del Fuoco per lo

svolgimento dei compiti innanzi elencati, fatte salve integrazioni e modifiche sulla base

dell’evoluzione della situazione nel corso degli eventi programmati;

Rilevato che per le motivazioni ascritte l’evento è definito, come da Delibera nr. 43 del 10/02/2024,

“evento a rilevante impatto locale” in quanto può comportare grave rischio per la pubblica e privata

incolumità;

Preso Atto:

 dalla predetta nota di modello per le misure operative di intervento di protezione civile;

 del Piano di sicurezza appositamente approntato per gli eventi in oggetto;

Considerata, pertanto, l’opportunità di provvedere a quanto sopra attraverso l’attivazione del

C.O.C.;

Atteso che:

 Il Centro Operativo Comunale – C.O.C. è attivato dal Sindaco, o da un suo delegato, in

situazioni di emergenza.

 Il Centro Operativo Comunale – C.O.C. è presieduto dal Sindaco, o da un suo delegato, ed è

composto dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile – Responsabile della

Funzione Unità di Coordinamento e dai Responsabili delle altre Funzioni di Supporto.

 Si devono costituire per far fronte all’emergenza sopra descritta le seguenti Funzioni di

Supporto, necessarie a coadiuvare il Sindaco nella sua attività di Autorità Comunale di

Protezione Civile:

 Sindaco o suo delegato

 Coordinatore di Protezione Civile

 Ripartizione III

 Polizia Locale

 Ripartizione IV Servizi Sociali

 Accessibilità e Mobilità.

 Ripartizione VI Urbanistica

 Ripartizione II Referente Patrimonio

 Ripartizione I Referente servizio gestione sistemi informativi

 Operatore al centralino di Protezione Civile 0185- 680406.

 Referente associazioni di protezione civile

 Referente ufficio stampa del Sindaco

Visti:

 l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 il Decreto Legge 7/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n.

401;

 il Decreto Legislativo n. 1 del 02 Gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;

 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per

la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la

prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove

siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi

volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di

protezione civile” del 9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi

nell’ambito delle quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di

protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano

disporne l’attivazione;

 l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 il Piano di protezione Civile Comunale;

 Delibera nr. 43 del 10/02/2024

ORDINA

1) al fine di sopperire alle varie necessità di natura organizzativa e di informazione e di

assistenza alla popolazione, nonché per l’assistenza alle forze di Polizia presenti e le

eventuali ulteriori azioni in funzione degli sviluppi del rischio in presenza di eventuali

criticità, tenuto conto dei limiti dei compiti che possono essere svolti dai volontari della

Protezione Civile, l’attivazione del C.O.C. negli orari e nelle sotto indicate giornate sino a

terminate esigenze:

 dalle ore 19,00 del giorno 1 luglio 2024 sino a termine manifestazione od a cessata

emergenza

 dalle ore 19,00 del giorno 2 luglio 2024 sino a termine manifestazione od a cessata

emergenza

 dalle ore 19,00 del giorno 3 luglio 2024 sino a termine manifestazione od a cessata

emergenza

2) l’attivazione del C.O.C. con le seguenti modalità operative e di presidio:

a) la postazione C.O.C. potrà essere contattata limitatamente al servizio telefonico di

emergenza attraverso le seguenti numerazioni telefoniche:

– tel. Prot. Civ. 366/3332285

Ulteriori comunicazioni ai numeri indicati sul portale della Protezione Civile “Zerogis”

b) il C.O.C. non sarà fisicamente presente nella sala operativa, ma sarà attivato in modalità

mobile attraverso l’utilizzo del veicolo “unità mobile”, appositamente approntato e collocato in

posizione strategica nella prossimità dell’area dell’evento;

3) di attivare in seno al C.O.C. le funzioni di supporto finalizzate ad assicurare le seguenti attività:

– assicurare la continuità dei servizi essenziali;

– attivazione di ulteriori azioni di assistenza alla popolazione;

– accessibilità e mobilità territoriale;

4) di affidare ai responsabili delle funzioni di supporto, sottoelencati, le attività di cui al precedente

punto 3), supervisionate dal Dirigente della Polizia Locale Dott. Marco DELPERO:

