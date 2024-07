Rigassificatore, domani 2 luglio nuova protesta in piazza Sisto IV alle ore 18

Savona. Domani, martedì 2 luglio, alle ore 18 in piazza Sisto IV, in occasione della presenza della nave Artic Sunrise di Greenpeace nel mare antistante Vado e Savona, è organizzato un incontro pubblico per ribadire, ancora una volta, i motivi del deciso NO alla prevista presenza della nave rigassificatrice nella rada di Vado Ligure.

L’evento, organizzato congiuntamente da Greenpeace, Coordinamento No rigassificatore e Fermiamo il mostro, prevede, oltre all’introduzione di Franco Zunino, del gruppo operativo del Coordinamento No rigassificatore, l’intervento del sindaco di Savona, Marco Russo, a nome degli Amministratori del comprensorio, e di Alessandro Giannì, responsabile delle campagne nazionali di Greenpeace.

