Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno nel corso del prossimo fine settimana. È stato infatti proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale di 24 ore del gruppo Ferrovie dello Stato.

La protesta sarà dalle 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7, ma “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”, fa sapere Trenitalia.

I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce e fino alle 23.59 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali.

L’articolo Sabato 6 e domenica 7 luglio sciopero di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com