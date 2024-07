Sanità, al via la rete di ambulatori dei codici bianchi in cinque località della provincia di Savona

Savona/Pietra Ligure/Albenga/Varazze. Come annunciato Asl2 savonese inaugura una rete di ambulatori dedicati alla gestione della bassa complessità di cura, con l’obiettivo di snellire le attività dei pronto soccorso e garantire un servizio efficiente durante l’estate. A partire da questo fine settimana (sabato 6 luglio) e fino a domenica 15 settembre, verranno attivati cinque nuovi ambulatori posizionati strategicamente in prossimità dei pronto soccorso e nelle principali località turistiche della provincia. Questo intervento mira a migliorare la gestione dei pazienti, evitando che i casi non urgenti rallentino il trattamento delle emergenze più gravi.

I presidi saranno posizionati in prossimità dei pronto soccorso degli ospedali San Paolo, Santa Corona e Santa Maria di Misericordia, ma anche a Varazze e Alassio. Saranno attivi dal sabato alla domenica e nei giorni festivi, dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

