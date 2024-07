Seconda Categoria, sarà una Veloce d’assalto: in attacco ecco Federico Vallone

Savona. Marco Debenedetti, Bertrand Viti, Niccolò Certomà, Roman Bruzzone e Matteo Favara, ma non solo. Il pokerissimo di innesti appena elencato non è bastato per saziare la Veloce, società che ha annunciato l’arrivo di un altro rinforzo per il proprio reparto avanzato.

Sì tratta dell’esperto attaccante classe 1988 Federico Vallone. Noto come “El Cholo”, l’ex Vadese si appresta a mettersi a disposizione di mister Ghione per provare a trascinare un’altra formazione in Prima Categoria dopo essere riuscito nell’impresa tre stagioni fa con la Priamar.

