Teatrika riparte con il pluripremiato “Uova al tegamino”

Martedì 02 luglio riparte la maratona teatrale di Teatrika, sarà la Compagnia il Volto di Velluto, di Brenta (VA) ad esibirsi nella commedia “Uova al tegamino”, di Matteo Tibiletti, autore e co-regista, recentemente insignito di rilevanti onorificenze nazionali ed internazionali (“Prix du Scenario” a Parigi; “Best Film Originality” a Barcellona; “Best Experimental Award” a San Diego), nasce a Varese nel 1978. Attore, autore, regista teatrale e filmmaker, dal 2015 lavora come actor coach, sceneggiatore e insegnante di teatro. Dal 2018 con il cortometraggio “Yes, No” ottiene svariati riconoscimenti internazionali, tra cui due premi a miglior sceneggiatura e miglior film che gli consentono di accedere ad altrettante borse di studio (a Parigi, per il Mobile Film Festival e a Los Angeles per ESMoA Film Festival). Attraverso la borsa di studio ottenuta a Los Angeles, nel 2023 soggiorna per due mesi come “Artist in Residence” a El Segundo (CA), dove ha la possibilità di conoscere e confrontarsi con il regista premio Oscar Robert Zemeckis e lo scenografo premio Oscar Rick Carter. Lo spettacolo, vincitore di quattro premi nazionali, offre un interessante spaccato del mondo femminile e famigliare contemporaneo, fra risate e colpi di scena. Un atto unico di 70 minuti così introdotto dal regista e autore Matteo Tibiletti <Anna, Azzurra e Alice, dalla morte del padre Flavio, vivono sotto lo stesso tetto, affrontando quotidianamente la difficoltà di una convivenza che fatica a lasciare spazio alle necessità individuali. Anna è in procinto di sposarsi con Giò, ragazzo immaturo e volubile; Azzurra, che nasconde alle sorelle una grave malattia che le è stata diagnosticata, è separata da Alessio, un ex calciatore che vive con il fantasma del proprio fallimento; Alice, spirito libero ed artista avanguardista, mal sopporta la rivalità con Maddalena, sua ex compagna di Accademia. La voce del defunto Flavio segue con tenerezza e nostalgia le vicende delle figlie, sorprendendosi nello scoprire di volta in volta aspetti inattesi delle loro esistenze. Il taglio ironico e sornione della pièce rimanda alla narrativa cinematografica della commedia all’americana. Dialoghi serrati, colpi di scena, gag comiche e confessioni inaspettate rendono l’opera un interessante mix di leggerezza e riflessione sui grandi temi della vita>. In scena gli attori Emanuela Legno, Alessia Agostino, Silvia Codo, Stefano Buttiglione, Daniele Civelli, Giulia Arzeni, Luca Lama. Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra, nell’ Area verde del Centro Sociale polivalente di Via Carbonara 32 – 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia nella Sala Convegni adiacente. Dalle 19:30 apericena al bar di Teatrika su prenotazione al 3475454359 Arci Wave. Inizio spettacoli 21:30 ad ingresso gratuito senza prenotazione con cinquecento posti a sedere, info 3358254436, fb Teatrika Compagnia degli evasi.

L’articolo Alberto Imparato porta a San Terenzo la sua “anima ligure” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com