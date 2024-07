Zena Hip Hop Connection, sabato 6 a Teglia concerto gratuito con “battle” e dj-set

Genova. Dopo il successo delle prime due serate di apertura, che si sono svolte domenica 16 e venerdì 21 giugno a Villa Bombrini e che hanno visto protagonisti importanti nomi del panorama rap americano mai esibiti prima a Genova come Apollo Brown & Philmore Green, oltre a Johnny Marsiglia, Kaos & DJ Craim, Masta Ace & Marco Polo, la rassegna “Zena Hip Hop Connection” prosegue sabato 6 luglio con un concerto gratuito nel quartiere di Rivarolo.

L’evento è organizzato da Genova Hip Hop Festival e da Duemilagrandieventi. La terza serata, che si svolge nell’area Eurospin in via Carnia, vede la partecipazione di diversi artisti emergenti locali uniti a nomi di rilevanza nazionale, come i rapper e freestyler Shame e Blnkay.

