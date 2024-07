Genova. Il tema dell’acquisizione delle quote dell’aeroporto di Genova al centro del consiglio comunale di oggi.

Come riportato dall’Ansa il capogruppo del Pd Simone D’Angelo e il consigliere Pd Davide Patrone hanno interrogato il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi sulle circostanze che hanno portato l’amministrazione, nel giro di due settimane, a essere scalzata da Msc come acquirente delle quote del Cristoforo Colombo cedute da Aeroporti di Roma.

» leggi tutto su www.genova24.it