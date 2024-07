Albenga. Come di consueto accade ad ogni finale di stagione sportiva, gli arbitri di tutta Italia aspettano con trepidazione il momento dell’esito delle scelte sui salti di categoria. Uno è arrivato da Albenga.

Eusebiu Cazacu, fischietto classe 1999 della sezione ingauna, è stato premiato dopo una stagione di buon livello, superando diverse sfide particolarmente probanti nel corso dell’anno. Per lui è arrivata la promozione in CAN D, andando a dirigere gare del campionato in giro per l’Italia.

