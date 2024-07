E’ successo attorno alle 15 ed i particolari non sino stati ancora definiti con certezza. Un ragazzino di 12 anni si è tuffato in mare a Camogli. Qualcosa non ha funzionato ed ha riportato diversi traumi. Immediatamente soccorso e portato a riva, è stato trasportato dalla locale Croce Verde, intervenuta in piazza Colombo con un’ambulanza che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso. Sarà la Capitaneria di Porto a stabilire la dinamica dell’incidente.

