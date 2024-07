Canile Monte Contessa, tensioni a Tursi per l’impiego della maxi eredità. Nuovo bando entro l’autunno

Genova. Il canile di Monte Contessa al centro del dibattito in Sala Rossa in una commissione “fiume” iniziata il 17 giugno e proseguita l’1 luglio tra richieste di chiarimenti, criticità e qualche tensione. Un dibattito che si è concluso con due dati fondamentali: il nuovo bando per la gestione, atteso entro la fine di giugno, dovrebbe arrivare massimo in autunno, e i lavori programmati grazie a due lasciti ereditari, uno da 300mila euro e uno da 99mila, saranno tutti terminati entro la fine dell’anno.

Proprio sui fondi e sul loro impiego si sono accesi gli animi. Secondo alcuni volontari (e consiglieri) non verrebbero usati per gli interventi più urgenti. Da qui a discutere di come il canile comunale viene gestito, anche a livello sanitario, il passo è stato breve. In Aula rossa si sono ritrovati dunque i gestori (l’associazione UNA), i rappresentanti delle associazioni che vi svolgono attività di volontariato (Noi Randagi, Avda 1994 e Leeida), oltre ai membri della commissione, all’assessora al Benessere Animale, Francesca Corso, e all’ingegnere Michele Prandi degli uffici tecnici del Comune.

» leggi tutto su www.genova24.it