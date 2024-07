Chiavari: il vescovo presiede le celebrazioni della Madonna dell’Orto

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi

Il Vescovo diocesano ha presieduto questo pomeriggio in Cattedrale la Santa Messa nella Solennità di Nostra Signora dell’Orto, patrona della Diocesi. Si allega l’omelia pronunciata nel corso della Celebrazione eucaristica.

*****

«Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».

Cari fratelli e sorelle,

Dio ci parla in tante forme e in tanti modi. Certamente ci parla anche attraverso i fratelli

e le sorelle che incontriamo lungo il cammino della vita. E se l’ascolto è autentico non

può non declinarsi – pena il nostro diminuire in umanità – nella compassione e cioè nel

fare nostre le fatiche esistenziali dell’altro.

Ora, è naturale che proviamo compassione verso le persone amate, quando attraversano

momenti di dolore. Così come è naturale provare compassione verso persone che non

conosciamo ma che vediamo soffrire ingiustamente.

Non è invece così frequente provare compassione verso “le folle”, verso la gente in

generale. Per sentire nostro il dolore di quelli che amiamo, basta assecondare la natura;

per fare nostro il dolore di quelli che non conosciamo, ma soffrono ingiustamente, è

sufficiente una buona sensibilità. Ma per avvertire commozione verso le masse, è

necessaria una passione speciale, la passione per il bene di tutti. Se è normale che pianga

per la morte dell’amico Lazzaro (cfr Gv 11, 36) o si commuova per la morte di un

ragazzo, figlio unico di madre vedova (cfr Lc 7, 11-17), può stupire – ci informa il

Vangelo di Luca – che Gesù pianga sulla città di Gerusalemme, vedendola da lontano

(cfr Lc 19, 41). Come si può piangere su un’intera città, nel suo complesso? E anche nel

Vangelo di Matteo Gesù si lascia ferire il cuore dalla gente: «vedendo le folle, ne sentì

compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore» (9, 36). La sua

commozione non si limita a muovere i sentimenti, come spesso capita oggi, quando ci

lasciamo trasportare da una situazione forte e poi, passata l’onda emotiva, quasi ce ne

dimentichiamo. Invece la compassione che Gesù prova per le folle diventa operativa:

manda i suoi discepoli a contrastare il male, dando loro potere di combattere i demòni, le

malattie e ogni altro disagio. Quella di Gesù è una compassione attiva, progettuale,

tutt’altro che remissiva e introversa.

Questa passione, quando è condivisa e diventa dunque “com-passione”, è l’anima di ogni

impegno per il bene comune. Chi si dedica alla costruzione di qualsiasi comunità, civile o

religiosa, sa che l’unica risorsa interiore capace di far fronte alle difficoltà è proprio

questa passione. Non basta la competenza, per quanto indispensabile; non bastano

neppure le doti organizzative, per quanto utili; né tantomeno è sufficiente l’incentivo

economico, sebbene non se ne possa fare a meno. No: quello che occorre prima e più di

tutto è l’amore per la gente, per la città, per la comunità. Sentire come proprie le

sofferenze di tutti, specialmente di quelli che papa Francesco chiama “gli scartati”. Non

importa se in questo modo si disturbano interessi di parte o si vanno a toccare privilegi e

vantaggi di singoli o di gruppi: importa che chi si dedica al bene comune resti saldo nella

passione per la folla stanca e sfinita. Questa occasione annuale raduna attorno all’altare e

alla nostra Patrona – la Madonna dell’Orto – i rappresentanti delle istituzioni e degli enti

che hanno la responsabilità di guidare la società civile e religiosa. Siamo qui per

rinvigorire la nostra passione per la comunità, in modo che sia davvero “compassione”,

rivolta non agli interessi privati ma al bene comune.

Il nemico numero uno della passione per la comunità, il suo contrario, è l’egoismo.

Quando pongo il baricentro su me stesso, come singolo o gruppo, ed escludo dal mio

raggio visivo tutto ciò che non mi conviene, creo una frattura nel corpo sociale, creo

diseguaglianze gravemente lesive della dignità umana.

L’egoismo oggi dilaga, rivestendo anche la forma di un’aggressività sociale crescente.

Non preoccupa la diversità delle opinioni, che è anzi una ricchezza; preoccupa

l’incapacità di confrontarle con garbo. È diventato difficile dialogare: si preferisce

insultare; sta scomparendo la pazienza di argomentare: ci si esprime quasi sempre a

slogan; è ormai rara la cura di documentarsi: molto più semplice cavalcare i luoghi

comuni. Oggi anche gli aggettivi più nobili della tradizione cristiana, come “buono”,

“caritatevole” o “compassionevole”, e perfino aggettivi della tradizione laica, come

“umanitario” o “solidale”, vengono derisi e disprezzati, arrivando a colpevolizzare i

poveri e coloro che cercano di farsi loro prossimi. È un segnale da tenere d’occhio,

perché i sistemi repressivi prendono sempre avvio dall’intolleranza verso le parole

oneste, intolleranza che presto scivola nella violenza verso le persone oneste.

La reazione più efficace, da parte di chi si prende a cuore il bene comune, è quello che

papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti chiama «amore politico» (cfr nn. 180-182).

Amore e politica, dunque non sono antitetici, ma alleati: e quando si separano, vincono

gli egoismi: l’amore senza politica scade in una bolla emotiva e la politica senza amore

finisce in una fredda strategia.

Grazie a Dio, non mancano certo nel tessuto delle nostre comunità civili e religiose le

persone impegnate a fondo, quasi sempre silenziosamente, nella costruzione della casa

comune. Sono singoli, famiglie, gruppi, associazioni, organizzazioni, enti e istituzioni,

che provano “com-passione” per gli altri e, anziché trattarli da avversari e nemici, anche

quando non ne condividono idee e azioni, li trattano da fratelli e sorelle. Dentro alle vene

delle nostre città scorre in gran parte il sangue buono del dono di sé; e se talvolta

abbiamo l’impressione che il sangue avvelenato prevalga – e giustamente lo denunciamo

– è perché, nonostante tutto, continuiamo a percepire l’egoismo come eccezione e

l’amore come norma. N. S. dell’Orto ci aiuti a fuggire il ripiegamento egoistico e ci doni

la compassione di Gesù, che è l’anima del servizio al bene comune. Amen

» leggi tutto su www.levantenews.it