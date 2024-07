Corruzione, la funzionaria del porto ai pm: “Su Calata Concenter Bucci faceva pressioni per il decreto, ma era un iter anomalo”

Genova. “Il commissario Bucci voleva subito il decreto da firmare per il tombamento di Calata Concenter ma era una procedura anomala rispetto ai due precedenti aggiornamenti del piano straordinario previsto dal Decreto Genova”. Lo ha detto al pm Luca Monteverde che coordina le indagini sulla presunta corruzione in Liguria Lucia Tringali, direttore del settore Bilancio, Finanza e Controllo di Gestione dell’autorità portuale.

La dirigente è stata sentita come persona informata sui fatti lo scorso 5 giugno. In quella fase secondo gli investigatori sia Signorini sia Bucci volevano accelerare sul tombamento. La procedura avviata però, bypassando il comitato di Gestione e lo staff programma straordinario, era un “iter anomalo”. Tringali ha spiegato che la procedura normale prevede per aggiornare il Programma Straordinario una relazione di monitoraggio del programma in corso da parte del responsabile dell’Attuazione del Programma, una proposta al comitato di gestione di aggiornamento del programma da parte dello “Staff Programma Straordinario”, una delibera del Comitato di Gestione e solo dopo un’adozione dell’aggiornamento del Programma Straordinario con Decreto del Commissario Straordinario.

