Esperienza e ‘occasioni’, dalla lista svincolati profili funzionali per lo Spezia

Come ogni estate, il mercato svincolati tende la mano alle squadre che hanno poca capacità economica da investire nella finestra più lunga. Con la conclusione della scorsa stagione e l’arrivo di luglio, sono come sempre migliaia i giocatori che in tutta Europa sono finiti nella squadra free agent, come gli ex portieri spezzini Jeroen Zoet e Petar Zovko. Sono circa una sessantina i giocatori che lo scorso anno hanno giocato in Serie B e si trovano ora senza contratto. Non solo profili di grande esperienza che valutano il ritiro, nella lista degli svincolati ci sono diversi giocatori che potrebbero fare al caso anche dello Spezia, con una spesa minima.

A 34 anni il Palermo non ha rinnovato il contratto del difensore Ivan Marconi, lo scorso anno 10 presenze, così come con la retrocessione in Serie C l’Ascoli ha salutato la rocciosa coppia difensiva formata da Eric Botteghin (36 anni) e Giuseppe Bellusci (34). Sempre dall’Ascoli si è liberato anche l’esterno Marcello Falzerano, un possibile backup low cost per le corsie laterali, mentre dalla Sampdoria è partito il capitano Nicola Murru, trent’anni, in odore di promozione in Serie A e già cercato dal Pisa in B. Tra i portieri, ruolo scoperto in casa Spezia, spicca il profilo di Andrea Seculin, che ha chiuso da titolare la stagione al Modena dopo essersi giocato il posto per tutto l’anno con Gagno. A 34 anni (li compirà tra qualche settimana), Seculin ha tanta voglia di rimettersi in gioco, ancora in cadetteria. Verso il ritiro invece Emiliano Viviano, scalzato nel finale della scorsa stagione dal ruolo di numero uno dell’Ascoli.

