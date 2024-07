Gli anni d’oro di Giuseppe Cassarino all’Aero Club di Villanova, una famiglia unita per raggiungere grandi traguardi

Alassio. Era la fine degli Anni Ottanta, con il sottoscritto presidente dell’Aero Club Savona e della Riviera Ligure. Un giovane presidente di una storica associazione aeronautica aveva quotidianamente scambi d’opinioni, sovente divergenze di vedute o quanto si possa immaginare di contrasto nei confronti dei rappresentanti istituzionali, ma sovente la caparbietà del soggetto o la disponibilità di (rari) dirigenti della pubblica amministrazione, riuscivano a far raggiungere traguardi a livello nazionale ed internazionale con interventi in termini di logistica e promozione del territorio, con stimoli di risorse umane, sportive e sociali.

Tra questi illuminati rappresentanti pubblici, spiccava il dott. Giuseppe Cassarino, da poco scomparso, direttore delle Dogane ingaune e responsabile in materia anche per l’aeroporto di Villanova d’Albenga, ove in tale veste si trovava quindi a stretto contatto con quel giovane presidente, divenendo cari amici ancorchè di generazioni diverse. Pippo vedeva in lui quasi un figlio e nella di lui giovanissima bimba quasi una nipote acquisita.

