“Sapere se c’è la volontà di prorogare la graduatoria” e “conoscere i tempi delle nuove assunzioni”, questo ha chiesto oggi per il gruppo Pd, attraverso un’interrogazione a tema personale infermieristico Asl5, il consigliere regionale Davide Natale. “La graduatoria del personale infermieristico è gestita da Alisa, perché è stato un concorso accentrato in Regione, per cui non c’è la possibilità di Asl5 di decidere sull’eventuale proroga. Ad oggi, per legge, non è possibile prorogare oltre i due anni, ma sappiamo esistere una proposta di legge, anche di largo respiro, che potrebbe modificare questi termini”, ha esordito l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, nella sua risposta. “L’Asl5 ha richiesto ad Alisa il 30 maggio – ha proseguito l’assessore – quaranta nominativi di candidati idonei presenti nella graduatoria ‘Concorso pubblico infermiere Levante’, che sono stati prontamente chiamati. Solo tredici hanno manifestato la volontà di accettare l’incarico e hanno dato la disponibilità a prendere servizio da settembre in poi. Il 27 giugno Asl5 ha quindi richiesto ad Alisa ulteriori ventisette nominativi, per i quali verrà attivata la medesima procedura di chiamata. In sostanza: dei quaranta ne abbiamo tredici, vedremo quanti ne otterremo dei successivi ventisette”. “Vedremo di monitorare i tempi delle assunzioni”, ha sottolineato Natale nella sua replica.

L’articolo Infermieri, Asl5 chiede quaranta unità ad Alisa. Ok da tredici, nuova istanza per i restanti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com