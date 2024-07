Genova. Lavori in vista per l’ascensore Castelletto Ponente, con conseguente sospensione del servizio per una settimana.

A partire dalle 9 di giovedì 4 luglio l’impianto si fermerà per consentire lo svolgimento di alcune attività di manutenzione straordinaria legate alla revisione speciale. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 11 luglio.

