Per la serata di domenica 7 luglio alla Locanda de Banchieri di Fosdinovo cena in musica con i Nighthawks – Stefano Della Grotta (voce e chitarre), Francesco Palmisano (organo hammond) e Marco Betti (batteria) – con le loro sonorità in cui si incontrano soul music e rock psichedelico. Qui di seguito locandina e contatti

