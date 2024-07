Lorenzo Piccolo a Castelnuovo racconta “La principessa senza pelle”

Incontro con autore, dedicato ai più piccoli in programma il 7 luglio alle 21 a Castelnuovo Magra, in piazza Querciola. Qui l’autore Lorenzo Piccolo presenterà “La principessa senza pelle” (Pelledoca edizioni 2023). L’incontro, organizzato da Arci Centro Storico e NewCastle Book Company, è aperto a tutti, grandi e piccini, l’età di lettura consigliata per il libro è dai 9 anni in su (ingresso libero, possibilità di aperitivo e focacce

presso Circolo Arci, info 339 6035706).

Il Principe Giorno regola la luce su tutta la terra ma, da quando è malato, nel cielo sono apparse misteriose macchie, e la guerra si è diffusa dappertutto. Durante una notte di luna, Belinda, Teresa e Costanza si incontrano nel fitto di una foresta, senza sapere come ci siano arrivate. Non potrebbero essere più diverse, per età e per carattere, eppure devono fare squadra e attraversare insieme il bosco, irto di pericoli e di nemici, per portare una medicina al Principe Giorno. Ognuna ha una storia da raccontare: una storia che parla di trasformazioni, mostri, ragazze che incontrano mostri e ragazze che diventano mostri. Durante questo viaggio oscuro, scopriranno che le ombre fanno parte di noi e che una storia, a volte, ti può salvare la vita.

